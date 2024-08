Barbara D’Urso vende gli abiti usati a Mediaset

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di martedì 27 agosto 2024)sempre più lontane. La conduttrice vuole lasciarsi il passato alle spalle. Come? Disfacendosi degliindossati nelle sue trasmissioni. Ragazziii, vi ricordate? Grande Fratello 4, anno 2005. Perché sono vestita così? Perché sto per condividere con voi una cosa molto bella che faccio, anzi facciamo, col cuore. esordisce cosìin un video sul suo profilo Tik Tok nel quale annuncia un progetto benefico senza tralasciare una rinfrescata alla memoria dei follower sul suo sfratto da. Come voi sapete, poco più di un anno fa, si è interrotto, in maniera diciamo un po’ brusca, il mio rapporto conche durava da tantissimi anni. Un’azienda che mi ha dato tanto, un’azienda alla quale ho dato veramente tutto il mio cuore.