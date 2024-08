Atletica | al Palio Città della Quercia attesi numerosi azzurri

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 27 agosto 2024) Ilsi prepara ad ospitareatleti. Ad una sola settimana dall’edizione numero sessanta del meeting su pista più longevo d’Italia, il programma è ormai al completo. Martedì 3 settembre, presso lo Stadiodi Rovereto, andranno in gara diversi italiani. L’evento verrà anticipato dalla sfida del salto con l’asta maschile, che si terrà sabato 31 agosto al Mart, il Museo d’Arte Moderna e Contemporanea. Tra i diversi nomi, spiccano quelli di Stefano Sottile nel salto in alto, Simone Bertelli con l’asta e Lorenzo Patta, impegnato nei 100 metri. Ad una settimana dal via, è ufficiale anche la presenza di Zane Weir, campione europeo indoor nel peso, con anche Riccardo Ferrara e Nick Ponzio presenti. Non mancano i rappresentati del tricolore in pista, con Catalin Tecuceanu al via negli 800, accanto a Maz Burgin, Simone Barontini e Francesco Pernici.