Arrestate due persone per tentato furto nel Napoletano

(Di martedì 27 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoI carabinieri della stazione di Piano di Sorrento hanno arrestato per concorso inaggravato Alfonso longobardi e Rosario Cariello. Sono stati sorpresi in via meta Amalfi mentre tentavano di forzare il blocco di accensione di uno scooter parcheggiato. Sono finiti entrambi in manette, poi ai domiciliari in attesa di giudizio. Sono in corso accertamenti per verificare l’eventuale coinvolgimento di longobardi e Cariello in un secondo tentativo dicommesso in via Lauro. I due arrestati sono Alfonso Longobardi, 27 anni, residente a Pompei e Rosario Cariello, 29 anni, di Castellammare di Stabia.     L'articoloduepernelproviene da Anteprima24.it.