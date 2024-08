Us Open 2024 Berrettini avanza al secondo turno Fuori Nardi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2024) New York, 26 agosto– Una vittoria e una sconfitta. Parte così lo Usper i colori italiani. Comincia nel modo migliore a Flushing Meadows Matteo, che dopo le vittorie estive di Gstaad e Kitzbuhel vuole continuare a scalare il ranking e dimostrare a tutti che lui è tornato. Nel primo, il tennista romano si è ritrovato di fronte lo spagnolo Ramos-Vinolas, un avversario tutt’altro che scontato, ma Matteo ha confermato la forma fisica ritrovata e si è imposto per 3 set a 0: 7-6(2), 6-2, 6-3 il risultato finale. Il primo set è sicuramente il più equilibrato, con Matteo e Ramos-Vinolas che arrivano in perfetta parità fino al tie-break dopo aver conquistato un break a testa, ma nel momento decisivo Matteo rimane solido e riesce a portare a casa il set, concludendo con un incoraggiante 7-2.