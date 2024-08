Tuttosport – dove vederla in tv in streaming e probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di lunedì 26 agosto 2024) 2024-08-26 09:14:33 Fa notizia quanto riportato poco fa da TS: Tutto pronto allo stadio Bentegodialle 20:45 la Juventus è ospite del Verona nella gara valida per la 2ª giornata del campionato di Serie A. Esordio vincente per gli uomini di Thiago Motta che nella prima uscita stagionale hanno calato il tris al Como grazie alle reti di Mbangula, Weah e Cambiaso. Vincendo stasera, i bianconeri potrebbero prendersi in solitaria la testa della classifica. In conferenza stampa, il tecnico della Juventus ha dichiarato: “La squadra sta molto bene, veniamo da una buona preparazione ed una buona settimana di lavoro restando sempre con i piedi per terra. Affronteremo una squadra che sta bene dopo la vittoria contro il Napoli che è una seria candidata per lo Scudetto. Il Verona lotta e sa cosa vuole. Contro tutte le squadre dobbiamo avere un certo equilibrio tra una fase e l’altra.