Incidente a Giugliano la drammatica notizia sulla bimba di 8 anni vittima dello schianto

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di lunedì 26 agosto 2024)in Smart a, Napoli: emergono nuovi e drammatici dettagli riguardo alla tragedia avvenuta domenica 25 agosto che ha portato alla morte di una bambina di 8. () Leggi anche: Tragedia stradale: si ribalta con il fuoristrada e muore Leggi anche: Calcio italiano in lutto, auto sbanda e si ribalta: morto a soli 19in Smart a Napoli, perde la vita unadi 8Dramma ain Campania: una bambina di 8, di nome Michelle Volpe, ha perso la vita in un tragicoche ha sconvolto l’intera comunità di Secondigliano, a Napoli. Il sinistro, che ha visto coinvolta una Smart Fortwo (ovvero omologata per due persone), è avvenuto nella mattinata di ieri, domenica 25 agosto, lungo la strada statale Domitiana nella zona di Licola Mare.