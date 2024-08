Gravissimo incidente sulla Variante Aurelia a Viareggio Motociclista morto sul colpo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 26 agosto 2024), 26 agosto 2024 – Ancora unmortale sulle strade didopo quello di domenica mattina costato la vita alla barista Laura Chiricuta, 46 anni, madre di un ragazzo di 14, proprio mentre si stava recando a lavoro in un locale di Lido di Camaiore. Questa sera, 26 agosto, poco dopo le 22.15traSud e Lidp di Camaiore un nuovo dramma. A perdere la vita uno scooterista, non ancora identificato dalla polizia municipale diintervenuta con ben tre pattuglie. Agghiacciante dalle prime testimonianze la scena che si è presentata ai soccorritori e agli agenti della Polizia Municipale. Il corpo sarebbe stato sbalzato a oltre 800 metri da dove è stato rinvenuto lo scooter su cui viaggiava e il cadavere sarebbe decapitato. La circolazione è stata interrotta. Notizia in aggiornamento