Francesca Pascale commenta Giorgia Meloni e Le sue faccende private

(Di lunedì 26 agosto 2024) In un’intervista recente con La Stampa,, nota attivista per i diritti civili ed ex compagna di Silvio Berlusconi, ha rilasciato dichiarazioni che hanno suscitato notevole attenzione mediatica.ha espresso la sua opinione su, presidente del Consiglio, criticandone alcune posizioni, in particolare quelle relative al tema della famiglia e alla tutela delle diversità. Le parole diarrivano in un momento delicato, a seguito delle recenti notizie sulla separazione di Arianna, sorella della premier, dal marito Francesco Lollobrigida, che hanno riacceso il dibattito sulla coerenza dirispetto alle sue dichiarazioni in materia di valori familiari.