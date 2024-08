Corsi di laurea per infermieri e fisioterapisti quasi 36 mila posti +39% rispetto al 2023

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 26 agosto 2024) Futuri, ostetriche,e, per la prima volta, anche osteopati. I bandi per ididelle professioni sanitarie quest’anno prevedono circa 35.900, in aumento del 3.9%ai 34.450 dello scorso anno. In vista dell’esame di ammissione (che per i 41 atenei statali sarà il 5 settembre) nelle università italiane agosto è il mese in cui scade il termine per la presentazione delle domande. Se finora è scaduto il termine di accettazione per 22 atenei (tra cui La Sapienza), la prossima scadenza è domani, martedì 27 agosto, e riguarda le Università dino Bicocca, Brescia, Padova, Genova, Parma, Chieti, Napoli Campania, Napoli Federico II, Napoli Parthenope e Sassari. Mercoledì 28 è la volta delle Università di Firenze, Roma Tor Vergata, Bari e Lecce.