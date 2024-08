Call of Duty | Black Ops 6 Activision pubblica il Reveal Trailer dedicato al Multiplayer

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di lunedì 26 agosto 2024)hato ilinteramente aldiofOps 6, consentendo in questo modo ai fan di dare un’occhiata alle 16 mappe che saranno disponibili sin dal giorno di lancio all’interno di questo nuovo capitolo della serie. Inoltre Treyarch Studios e Raven Software hanno ricordato cheOps 6 sarà caratterizzato dalla presenza di 12 mappe dedicate alle partite 6v6 e da quattro ambientazioni Strike, rivolte in questo caso alla partite 2 contro 2 oppure 6 contro 6. Ovviamente ildeldiofOps 6 ha mostrato anche una delle principali novità che caratterizzano il gioco: ci stiamo riferendo nello specifico ad Omnimovement, sistema di animazione che non sarà possibile disattivare.