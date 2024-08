Calciomercato Roma ore frenetiche! Abramah Danso Konè Zalewski e non solo | mini rivoluzione in atto

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 26 agosto 2024) Mancano 4 giorni al termine dele in casasono ore. Il ko contro l’Empoli ha gettato benzina sul fuoco di una piazza che a scaldarsi ci mette poco, tanto in positivo quanto in negativo. E i due passi falsi di inizio stagione fanno propendere per il secondo caso. La querelle Dybala sembra essere rientrata ma il mercato giallorosso non si ferma, De Rossi necessita di rinforzie non: novità in difesa La difesa sembra il reparto che necessita di un maggiore restyling. Saud Abdulhamid, il terzino saudita dell’Al-Hilal, è vicino all’arrivo per 2.5 milioni di euro. Sarà una riserva che De Rossi dovrà valutare in attesa che Ghisolfi completi il colpo Assignon dal Rennes.