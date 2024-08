Zazzaroni | Giuntoli sta cambiando la faccia alla Juve

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di domenica 25 agosto 2024) Ivan, direttore de “Il Corriere dello Sport” ha parlato del mercato estivo e del ruolo di regina dellantus in un articolo di fondo.sul mercato dellantus Così il direttore del CDS: “Trentotto milioni per Nico (con articolazione da bilancio) e 7 per il prestito secco di Conceição jr dopo Douglas Luiz, Thuram, altro junior, Cabal, Kalulu e Di Gregorio. Sempre, sia chiaro, in attesa di Koopmeiners, 59 milioni, e eventualmente di Sancho, legatopartenza di Chiesa.sta. Del resto era lui il secondo – Allegri il primo – a ritenere che la squadra della scorsa stagione non fosse da primi due posti.