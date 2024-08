Non ci ha capito niente | Fonseca via dal Milan c’è anche la data

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di domenica 25 agosto 2024) Paulofinisce già nel mirino della critica e per la sua panchina arrivano i primi scricchiolii: spuntaladell’addio alPeggio di così non poteva andare. Ilchiude ad un punto la seconda giornata di campionato, una classifica frutto del pareggio strappato al fotofinish al Torino e alla sconfitta maturata ieri sera sul campo del Parma. Un ko che ha confermato i profondi limiti difensivi della formazione di, con una retroguardia apparsa facilmente perforabile e una squadra che ha mostrato di non aver ancora assimilato i dettami tattici del nuovo allenatore. Il tecnico portoghese dal canto suo nel post gara si è assunto la responsabilità del momento, pur rimarcando come il problema sia da ricercare proprio nella fase difensiva, accusando la squadra di non aver avuto il giusto atteggiamento.