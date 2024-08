Gli yacht Rizzardi sbarcano in Indonesia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 25 agosto 2024)s sempre più in primo piano in ambito internazionale con un’importante partnership e nuovi dealer. Grazie a un accordo di dealership conSourcing, la principale azienda di riferimento per glidi lusso in, il cantiere italiano con una lunga tradizione di eccellenza nella costruzione didi alta gamma, entra ufficialmente nel dinamico mercatono, consolidando ulteriormente la propria posizione come leader globale nel settore della nautica di lusso. Un debutto importate che avviene in un momento di crescente interesse per il mercato nautico nella regione del sud-est asiatico, caratterizzata da una sempre maggiore domanda didi lusso e da un’infrastruttura in continuo sviluppo per supportare l’industria nautica.