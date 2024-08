Boxe Mayweather domina Gotti III in un’esibizione in Messico

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 25 agosto 2024) Infinito Floyd: la leggenda della, ufficialmente ritirato nel 2017 ma di tanto in tanto ancora impegnato in alcune esibizione, ha battuto JohnIII, di sedici anni più giovane, proprio in, in. Il 47enne, che in carriera ha centrato 50 vittorie in altrettanti incontri, hato anche questo incontro dando sfoggio di tutta la sua personalità, contro un avversario si è meritato anche i fischi del pubblico per la non combattività in alcuni frangenti. L’incontro, che ha rappresentato una sorta di rivincita dopodel 2023 non conclusa per una rissa tra i due “clan”, ha vissuto anche momenti di caos, tanto che l’arbitro panamense Hector Afu ha lasciato il ring durante il secondo round, infastidito dalle azioni di “Money”: è stato quindi il messicano Alfredo Uruzquieta a condurre il match fino al termine.