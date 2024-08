Vigor Senigallia abbonamenti in vendita da martedì in via Cattabeni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 24 agosto 2024) Lapresenta la nuova campagna. Tanti cambiamenti, altrettante novità. Tra queste c’è il punto, ovvero il nuovo store che aprirà i battenti lunedì sera al termine della presentazione della squadra in Piazza Roma. Gli(così come i biglietti durante tutta la stagione 2024-2025) saranno in, a partire da27 agosto, esclusivamente nel nuovoOfficial Store di via41 a due passi dal Comune, non più quindi nelle edicole. Il club ha presentato le varie tipologie di abbonamento, si parte dal ’socio sostenitore’ (posto fisso e numerato nelle poltroncine) al costo di 270 euro. Seguono ’poltroncine’ (tribuna centrale) a 210, ’tribune laterali’ al prezzo di 180 euro, ’curva nord’ a 110 euro (per gli under 23 il costo è di 70), mentre è previsto l’ ingresso omaggio per gli under 12.