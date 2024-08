Ugo Bassi a ostacoli E c’è chi può chiudere

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 24 agosto 2024) "In via Ugoè una tragedia. Non so in quanti sopravviveranno dopo il maxi-cantiere". A dirlo è Gianpaolo Zanetti della Profumeria Ennio in via San Felice, 22. Zanetti, perché è così preoccupato? "Costantemente parlo con chi ha i lavori davanti al proprio negozio. Anche se io sono in via San Felice rilevo che, a causa dei cantieri, passa sempre meno gente". Tuttavia, i dati del turismo di Ascom segnalano che i numeri sono simili a quelli del 2023 "La mia sensazione è che ci siano meno clienti in giro, il cantiere non aiuta noi commercianti. Il turismo porta gente, ma è molto più legato ad altri settori merceologici piuttosto che al nostro". Per l’autunno? "Vediamo se il Comune rispetterà i tempi dei lavori. Alcuni lavoratori mi segnalano dei ritardi.