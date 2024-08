Perché é stata penalizzata due volte Ineos contro Luna Rossa? Le infrazioni di Ben Ainslie

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 24 agosto 2024) Una penalità inflitta aBritannia ha indubbiamente condizionato la regatanell’ambito dei preliminari di America’s Cup, in corso di svolgimento nelle acque di Barcellona. In fase di partenza Bene compagni hanno spinto per conquistare un vantaggio, virando al limite del campo di regata e precedendo Team Prada Pirelli nella marcia verso la linea dello start. Il Challenger of Record era però troppo in anticipo rispetto al tempo previsto per transitare tra le boe di riferimento ed ha dovuto poggiare leggermente.era posizionata meglio, in timing perfetto e più veloce in quel frangente. Britannia è comunque riuscito a superare la linea virtuale del via in maniera perfetta, con un paio di secondi di vantaggio sullo scafo timonato da James Spithill e Francesco Bruni.