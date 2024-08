LIVE F1 GP Olanda 2024 in DIRETTA | alle 11 30 il via della terza sessione di prove libere

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 24 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACome seguire la FP3 e le qualifiche intv/streaming – La cronacaFP1 – La cronacaFP2 10.5511.30 avrà inizio ladi. Le dieci scuderie cercheranno di elaborare gli ultimi dati nei sessanta minuti a disposizione per trovare il miglior assetto in vista delle qualifiche di questo pomeriggio. 10.50 Amici di OA Sport, buongiorno e bentrovati allaseconda giornata del fine-settimana del GP d’, quindicesimo round del Mondialedi F1 Buongiorno e bentrovati allaseconda giornata del fine-settimana del GP d’, round del Mondialedi F1. Sulla pista di Zandvoort, assisteremo a un day-2 particolarmente intenso che prevede ladie le qualifiche.