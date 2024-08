Grande Fratello bocciata l’idea di Alfonso Signorini | ecco come voleva modificare il reality

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di sabato 24 agosto 2024) Cresce l’attesa per la nuova edizione delche il 23 settembre 2024 debutterà in prima serata su Canale 5. E’ prevista un’altra stagione molto lunga, la quale coprirà i sei mesi di programmazione e che vedrà entrare almeno quaranta concorrenti tra vip e nip. I protagonisti sarebbero stati tutti scelti, macheavrebbe mosso una proposta alquanto interessante. Andare in onda con due edizioni distinte in sei mesi. La risposta degli autori? A quanto pare un s“no”.: la proposta diLa nuova edizione delscalda i motori in vista della partenza di settembre e il cast sembra essere ormai completo. Confermata la versione mista, si dice che entreranno almeno quaranta concorrenti per coprire i sei mesi di programmazione.