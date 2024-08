Fortitudo Gabriel per sognare in grande Visite mediche e primi esercizi in gruppo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 24 agosto 2024) Ultimo giorno di allenamenti settimanali per la. Questa mattina la Effe sarà in campo al PalaZola per l’ultima seduta di preparazione atletica prima del rompete le righe del weekend. Coach Devis Cagnardi ha infatti lasciato per domani, un giorno di libero di riposo alla squadra che riprenderà a tutti gli effetti ad allenarsi da lunedì. Indisponibile Pietro Aradori che continua il suo processo di riabilitazione, cercando di bruciare le tappe, con Alessandro Panni che sarà operato igiorni della prossima settimana dovendo rimanere a riposo per una decina di giorni prima di poter mettersi a disposizione di Cagnardi. La, da lunedì, avrà a tutti gli effetti a disposizione invece Kenny. Dopo qualche giorno di ritardo, dovuto a rallentamenti nelle procedure burocratiche, il trentacinquenne è infatti arrivato all’aeroporto Marconi di Bologna, via Madrid.