Diamond League Silesia 2024 in tv | orari e diretta streaming atletica

(Di sabato 24 agosto 2024) Prosegue la Wandadileggera, con la dodicesima tappa in programma domenica 25 agosto a, in Polonia. Dopo la pausa per i Giochi Olimpici di Parigi, il massimo circuito mondiale diè tornato prima a Losanna e ora con il Kamila Skolimowska Memorial, che vedrà al via diversi campioni e medagliati a cinque cerchi. Ci saranno anche molti azzurri in gara, tra cui spiccano l’ex campione olimpico Marcell Jacobs, in gara nei 100 metri così come l’altro alfiere azzurro Chituru Ali, il campione europeo del lancio del peso Leonardo Fabbri e anche Gianmarco Tamberi, al rientro dopo i problemi avuto alle Olimpiadi.