Cuore Spal rimonta 2 reti Con l’Ascoli finisce pari

(Di sabato 24 agosto 2024)e determinazione, ma anche errori e ingenuità. La primacomincia con un pareggio che non può soddisfare una squadra che partiva con la zavorra di tre punti di penalizzazione. I biancazzurri vanno sotto di due, poi riescono ad acciuffare il pareggio con una reazione che in attesa di tempi migliori lascia ben sperare. Mister Dossena manda in campo la formazione annunciata alla vigilia con una sola eccezione: al centro della difesa dentro Bassoli al posto di Bachini, mentre nel tridente è D’Orazio ad essere adattato sulla destra, lasciando Rao nel suo ruolo naturale sul lato sinistro. La partenza dellaè incoraggiante: Radrezza ci prova da fuori suonando la carica una manciata di secondi dopo il fischio d’inizio, poi la squadra di Dossena continua a comandare le operazioni calciando però una sola volta verso la porta del Picchio.