Collezionista acquista tutta la vetrina

(Di sabato 24 agosto 2024) Un milanese distinto è entrato alla libreria Hoepli, in pieno centro, perre oltre 200 libri, spendendo circa 9.700 euro. Dettaglio ancora più stupefacente: erano tutti volumi esposti nellain via Hoepli. "Che io sappia un episodio simile non era mai capitato in oltre 150 anni di storia" dichiara un raggiante Matteo Ulrico Hoepl (nella foto), presidente della casa editrice, fondata nel 1870, e diretta dalla quinta generazione della famiglia, che ospita nello stesso edificio una libreria internazionale fornitissima. L’incursione del misterioso("non ha detto il suo nome" ) si è verificata attorno alle 17.30 di giovedì. Aiutato da un’assistente, ha chiamato il taxi per farsi portare a casa le opere di arte, fotografia, saggi d’attualità e storia, sia in italiano che in inglese.