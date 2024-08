Classifica Vuelta a España 2024 | Roglic guadagna 56 ad O’Connor Tiberi a 29? dal podio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 24 agosto 2024) Primozha attaccato con insistenza per tre volte sulla salita che conduceva al traguardo di Cazorla, sede d’arrivo dell’ottava tappa delladi Spagna. L’affondo risolutore è stato messa in scena dal fuoriclasse sloveno quando mancavano un paio di chilometri al traguardo ed è stato seguito soltanto dallo spagnolo Enric Mas, battendolo poi in volata per il successo della frazione. Il capitano della Red Bull-BORA-hansgrohe prosegue così nella sua operazione di rimonta. Primozha infatti recuperato 56 secondi complessivi (46 sul campo sommati a 10 di abbuono) nei confronti dell’australiano Ben, che continua a indossare la maglia rossa di leader dellagenerale con un margine di 3’49” sul balcanico e 4’31” su Mas.