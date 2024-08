Chi è Adilma Carneiro i lati oscuri della vedova nera di Parabiago | ex narcos madre di 9 figli morì anche l’altro marito

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 24 agosto 2024)Pereiraha un profilo social, ma non ci sono né post né foto. Al momento, l’unica istantaneadiabolica brasiliana coincide con un fotogramma estrapolato dalla telecamera interna del negozio Mail Boxes gestito dalFabio Ravasio. Sono le 19 del 9 agosto: l’uomo sta già pensando alle vacanze, ma non sa che ha un appuntamento con la morte organizzato dalla moglie. La quarantanovenne è in compagniaa quattordicenne, parla col socio del compagno: indossa una canottiera bianca, ha i capelli raccolti in una coda e inforca un paio di occhiali. Cosa ci fa lì? Ravasio le consegna una borsa piena di indumenti da portare a casa: quello è l’ultimo giorno di lavoro, il cinquantaduenne sta per chiudersi la cler alle spalle per andare in ferie fino a fine mese.