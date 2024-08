Alejandro G Iñárritu | il nuovo film ha un cast stellare

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 24 agosto 2024) Il prossimodiG.con Tom Cruise ha assemblato un. Ilsenza titolo del regista quattro volte vincitore di un Oscar per Warner Bros e Legendary Entertainment conta l’attrice candidata all’Oscar per Anatomia di una caduta Sandra Hüller, il vincitore dell’Emmy John Goodman, Michael Stuhlbarg, il candidato all’Oscar Jesse Plemons e l’attrice di Talk to Me Sophie Wilde. Il vincitore dell’Oscar Riz Ahmed è nelle trattative finali per unirsi al. Come era stato anticipato da Deadline mesi fa, anche Tom Cruise reciterà e produrrà il prossimo lungometraggio del regista di The Revenant e Birdman. Iñàrritu ha co-scritto la sceneggiatura nel 2023 con Sabina Berman, Alexander Dinelaris e Nicolas Giacobone.