Achille Lauro concerti flop e date in crisi Rilancio con X Factor?

(Di sabato 24 agosto 2024) Il tour estivo diè un. Il cantante sembra attraversare un periodo di forte incertezza. Dopo un'apparizione al Concerto del 1° Maggio che sembrava voler risollevare la sua carriera, l'artista romano si trova ad affrontare una serie di sfide che mettono in dubbio il suo futuro nel mondo dello spettacolo. Il 2023 e il 2024 non sono stati anni semplici per. Dalla cancellazione all'ultimo minuto del suo concerto di Capodanno per la scarsa vendita dei biglietti, alle accuse di plagio per il docufilm Ragazzi Madre: L'Iliade, fino ai problemi finanziari della sua società, la De Marinis srl, che ha registrato un passivo di 230 mila euro, sembra che la stella distia per spegnersi. Sottolineiamo, però, che ha dimostrato una sorprendente capacità di rialzarsi, e forse proprio in questo risiede la sua vera forza: la resilienza.