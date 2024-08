Non si muore così nella terra dell’eccellenza

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 23 agosto 2024) Guzzi Il 24 aprile Mohamed non è tornato a casa. Colpito da un pezzo di metallo precipitato da una gru in un cantiere alla periferia di Monza, è morto dopo cinque giorni di agonia. La sua famiglia non ha retto: la moglie, rimasta sola, ha preso i quattro figli ed è tornata in Egitto. Sempre dall’Egitto era arrivato a lavorare in Brianza con il sogno di un futuro migliore anche il ragazzo ucciso martedì dalla macchina sulla quale lavorava ogni giorno. Solo 22 anni e un motorino per spostarsi da Cinisello a Monza, felice del fresco permesso di soggiorno ottenuto grazie a un posto di lavoro regolare e sicuro.