Mike Tyson non si smentisce | pugni e spintoni in conferenza

(Di venerdì 23 agosto 2024)si è di nuovo reso protagonista di un vero e proprio show fuori programma:alladel Fanatics Fest Il mondo della boxe è in fervente attesa per l’incontro trae Jake Paul, previsto per il 15 novembre. Lastampa tenutasi al Fanatics Fest a New York il 18 agosto ha offerto un assaggio di quello che sarà uno degli eventi sportivi più seguiti dell’anno, con i due contendenti che non hanno esitato a scambiarsi provocazioni e leggeri contatti fisici.-Ansa-Notizie.comL’attesa per questo match è palpabile. Da una parte abbiamo, leggenda vivente della boxe, che nonostante l’età avanzata (58 anni) e un lungo periodo di inattività agonistica (l’ultimo match ufficiale risale al 2005), ha dimostrato di voler tornare sul ring con la stessa ferocia dei tempi migliori.