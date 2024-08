L’intervista Gasparri sul no di Dybala agli arabi | Una scelta di cuore contro il calcio modello Dazn

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 23 agosto 2024) “Quando ho letto cherestava alla Roma ho pensato alle solite fake news che circolano sul web. Quando ho avuto conferma da una persona della società, sono stato molto contento, per noi tifosi è un gesto bello”. Mauriziocoglie l’occasione al telefono per divagare dai temi tradizionali dell’agenda politica per parlare da tifoso di. O per meglio dire, da tifosissimo della Roma. Il presidente dei senatori di Forza Italia commenta con il Secolo d’Italia ladell’attaccante argentino della Roma, Paulo, di restare nella Capitale rifiutando gli ingaggi faraonici offerti della squadra araba dell’Al-Qadsiah. Senatore, in questodove il professionismo prevale su tutto, quanto l’ha stupita la decisione di?“Mi ha stupito e mi è piaciuta talmente tanto che secondo me la ma numero 10 ora la merita a pieno titolo.