La libreria il Faro a rischio chiusura lancia un appello ai lettori | Sosteneteci con l’acquisto di una tessera prepagata

(Di venerdì 23 agosto 2024) Sondrio – Unaper salvare lail. L’amato negozio sondriese, un punto di riferimento per molti nel capoluogo di provincia, sta attraversando un momento difficile e a dirlo sono direttamente i proprietari Viviana e Manuel che, con cura e dedizione, portano avanti con amorevole cura la loro attività da parecchi anni. Nei giorni scorsi i due hanno inviato una lettera aperta ad amici e conoscenti. “Vi scrivo oggi con il cuore in mano e uno sguardo al futuro – dice Viviana Bittolo Bon -. La nostra amatail, costruita da me insieme alla mamma e a tutti i visionari che ci hanno sostenuto nel corso degli anni, sta attraversando un momento difficile. Ilè nato come porto sicuro per chi è pieno di coraggio, speranza e di sogni. Da quando è stata aperta, quante storie abbiamo condiviso, quante vite abbiamo esplorato attraverso le pagine dei nostri libri.