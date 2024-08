Il sax di Poltronieri suonerà l’Inno di Mameli

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 23 agosto 2024) Il campionato di serie C scatta a Ferrara. La Lega Pro ha scelto proprio la sfida dello stadio Mazza tra Spal e Ascoli per dare il via alla stagione, del resto si tratta di un incontro carico di fascino tra due squadre che si sono incrociate tante volte in cadetteria. Dunque, quella tra le formazioni di Dossena e Carrera sarà la prima partita in assoluto dei tre gironi di serie C, con la Lega Pro che per celebrare l’avvio della stagione 2024-25 ha previsto un ricco cerimoniale prima del fischio d’inizio. Si va dal telo di centrocampo alle bandiere dei 60 club della serie C che saranno sventolati dagli atleti e dalle atlete del settore giovanile spallino all’ingresso in campo delle squadre, passando per l’esibizione del sassofonista ferrarese Andrea(foto)che eseguiràdipoco prima dell’inizio della gara.