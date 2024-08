Fabio Ravasio ciclista travolto e ucciso a Parabiago | non è un incidente ma un omicidio premeditato Sei arresti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 23 agosto 2024), 23 agosto 2024 - Non era unstradale con un pirata in fuga e unmorto ma un vero e proprio, 52 anni, è statolo scorso 9 agosto a. Gli assassini sarebbero sei persone in qualche modo facenti parte della cerchia delle amicizie e conoscenze più intime. Queste le clamorose conclusioni dei carabinieri della Compagnia di Legnano al termine di una lunga e accurata indagine.in bici da un pirata. Amici sconvolti dalla tragedia: "Aveva belle parole per tutti" La confessione A uccidere, e a confessare il delitto, sarebbero stati sei uomini checonosceva bene. Il movente? Un vantaggio patrimoniale, soldi forse case, come hanno spiegato nella Procura della Repubblica di Busto Arsizio.