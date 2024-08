Calciomercato Milan Silvano Vos più Manu Koné | Furlani ha deciso di esagerare…

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di venerdì 23 agosto 2024), l’arrivo diVos dall’Ajax non esclude un possibile affondo anche perha deciso di esagerare Rivoluzione a centrocampo. E’ inevitabile utilizzare questa parola. La dirigenza del, dopo aver messo a segno il colpo Youssouf Fofana dal Monaco, sembra intenzionata a voler chiudere anche per il giovaneVos dall’Ajax per circa 6 milioni di euro. Il suo arrivo in rossonero, però, non escluderebbe l’arrivo di un altro mediano: si tratta didel Monchengladbach. Il club tedesco chiede 20 milioni di euro, senza sconti. Cifra che, al momento, i rossoneri non intendono sborsare. C’è, però, da tenere in considerazione che i rossoneri sono molto attivi anche sul mercato in uscita e Ismael Bennacer, Tommaso Pobega e Yacine Adli possono partire. Ecco che allora, oltre al giovane classe 2005 dell’Ajax, potrebbe arrivare anche