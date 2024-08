Via S Bernardino Cantieri avanti fino settembre

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 22 agosto 2024) LEGNANO I lavori stradali avviati a fine luglio in via Sana Legnano continueranno oltre la scadenza, inizialmente prevista per fine agosto. La via resterà interdetta al traffico veicolare 24 ore su 24 nel tratto compreso tra via Boccaccio e via Alberto da Giussanoall’11, per permettere la sostituzione delle vecchie e deteriorate tubazioni del gas. Queste condutture, che negli scorsi mesi hanno causato frequenti perdite e conseguenti interventi d’urgenza, hanno provocato diversi disagi alla viabilità. I lavori, affidati alla società PentaGas Scavi Srl per conto di Aemme Linea Distribuzione, interesseranno anche l’incrocio con via Goito e via Alberto da Giussano, a partire dal civico 6. Ieri è stato chiuso un tratto di via Novara poco oltre la rotonda con viale Sabotino, per lavori di videosorveglianza eseguiti da Euro.Pa Service Srl.