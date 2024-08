Us Open 2024 | Matteo Berrettini e Jasmine Paolini protagonisti nella serata delle stelle

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 22 agosto 2024)hanno preso parte allasull’Arthur Ashe Stadium, il campo centrale degli Us. Nell’esibizione “Stars of thepresented by Chase”, il cui incasso viene parzialmente devoluto alla USTA Foundation, i due azzurri hanno sconfitto in doppio misto la campionessa degli Us2022 Iga Swiatek e lo statunitense Sebastian Korda. Il formato degli incontri prevedeva tie-break a dieci punti e i giocatori sono scesi in campo con un microfono così da far sentire le proprie parole ai tifosi. In campo anche l’argentino Juan Martin Del Potro, protagonista assieme alla connazionale Gabriela Sabatini, che agli Usha vinto il suo unico Slam in carriera in singolare. I due argentini hanno battuto Caroline Wozniacki e Andy Roddick. UsSportFace.