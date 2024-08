Tutto pronto per Zigulí Test Event FEI Endurance European Championship

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 22 agosto 2024) Rimini, 22 ago. (askanews) – Nell’anteprima dei prossimi campionati europei, in programma dal 29 al 31 agosto nell’ex aeroporto Eleuteri, i grandi valori dello sport nel segno della sicurezza e della sostenibilità: gli interventi per ridurre l’impatto ambientale resteranno a beneficio della collettività per valorizzareil territorio Lavora a pieno ritmo la macchina organizzativa delloFEI, che si svolgerà dal 29 al 31 agosto prossimi a Castiglione del Lago, con base di partenza e di arrivo all’ex aeroporto Eleuteri. Gli allestimenti del grande villaggio diequestre contano 3.500 metri quadrati di strutture e lungoil percorso 37 punti di controllo, 9 punti di assistenza, 7 punti acqua e più di 150 volontari.