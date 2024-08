Omicidio Capovani | Seung colloqui fiume Più di tre ore con i periti alla fine | L’ho aggredita

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 22 agosto 2024) Pisa, 22 agosto 2024 – Dal silenzio alin piena. Gianluca Paul, 36enne di Torre del Lago, accusato di aver ucciso, massacrandola con un oggetto mai trovato e identificato, la dottoressa, ha parlato per più di tre ore con il collegio diincaricati dcorte d’assise di Pisa dell’integrazione di perizia. Il tutto in due incontri, uno in presenza, nel carcere di Livorno aluglio, nel quale erano presenti tutti e cinque i professionisti. Un secondo poi, il 7 agosto, con un collegamento da remoto. Due incontri durati, ognuno, oltre un’ora e mezza. E proprio durante questi– si apprende - ha fatto una prima significativa ammissione ai fini del processo: “”, ammettendo il contatto con la dottoressae, di fatto, collocandosi sul luogo del delitto il 21 aprile 2023.