Musk impianta chip Neuralink nel cervello di un secondo paziente | ecco i risultati

(Di giovedì 22 agosto 2024) Milano, 22 ago. (Adnkronos Salute) - "Un grande passo nel cammino verso la riconquista della libertà e dell'indipendenza per me stesso". Alex è ilad avere nel suoun '' di, la compagnia di Elonche si occupa di interfacce-computer e descrive così la sua esperienza appena cominciata. "Sono già molto impressionato da come funziona", racconta. L'impianto del sistema chiamato 'Link' è avvenuto il mese scorso e l'operazione eseguita negli Usa al Barrow Neurological Institute è andata bene, tanto che ilè stato dimesso il giorno dopo e la convalescenza è stata regolare.