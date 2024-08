Morto il leggendario pugile Primo Zamparini | fu medaglia d’argento alle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 22 agosto 2024) Il mondo della boxe italiana è in lutto per la scomparsa di, campione indimenticabile enei pesi gallodi Roma del 1960., 85 anni, è deceduto all’ospedale Profili di Fabriano, dove era ricoverato in seguito a una brutta caduta. Luciano Romanella, presidente del comitato regionale Marche della Federazione Pugilistica Italiana (FPI), ha espresso profondo cordoglio per la scomparsa di, definendolo “un campione eccezionale, un simbolo per la boxe fabrianese e marchigiana”. Romanella ha ricordato comefosse un’ispirazione per i giovani atleti, spesso invitato a salire sul ring durante le riunioni della federazione per essere presentato come esempio di dedizione e successo.