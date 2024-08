Modena È arrivato il momento di Pedro Mendes

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 22 agosto 2024) Nel giorno di, che allo Zelocchi si dimostra pronto per il Bari, una scintilla tra Plaumbo e Bisoli: nessun caso, finsce tutto in un abbraccio e due risate. A metà della seduta di allenamento, Palumbo ha lasciato il campo per dirigersi verso gli spogliatoi, con un’espressione tutt’altro che felice. Peraltro, dopo aver realizzato una rete di ottima fattura. Il motivo, si è poi saputo, uno screzio con un compagno che ha indotto Bisoli a mandare il giocatore sotto la doccia anzitempo. Mezz’ora dopo il termine dell’allenamento i rappresentanti dei media sono stati convocati nella sala stampa del Braglia dove Bisoli e Palumbo, insieme e con un’espressione serena e possiamo assicurarvi non di circostanza, hanno spiegato l’accaduto, derubricandolo come un normale screzio di campo. Cose che accadono, ma è giusto spiegarle quando accadono davanti ai tifosi.