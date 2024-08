La paura jihadista in Austria che fa annullare i concerti di Swift | perché la minaccia è concreta

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 22 agosto 2024) Stava pianificando un attentato kamikaze per poter uccidere un gran numero di persone tra i fan di Taylor, durante uno dei treprevisti a Vienna. Il diciannovenneco di origini nord-macedoni, arrestato, aveva giurato fedeltà all’Isis, “Intendeva commettere un attentato utilizzando esplosivi e armi”, ha dichiarato Omar Haijawi-Pirchner, direttore dei servizi di intelligence. Gli esperti di sicurezza avvertono che questo incidente è tutt’altro che isolato e mette in evidenza una tendenza crescente e profondamente preoccupante in tutta Europa, che segnala l’ascesa di una nuova generazione di giovani che hanno subito una radicalizzazione online. Già nel 2020 un uomo di origini nord macedoni, armato di un fucile d’assalto AK-47 e di un machete, aprì il fuoco presso la sinagoga dello Statdtempel, sulla Seitenstettengasse, in pieno centro cittadino a Vienna.