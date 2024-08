Juve servono 40 milioni per Gonzalez Intanto Koop non si allena a Bergamo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 22 agosto 2024) Torino, 22 agosto 2024 – Nicoe Teunmeiners sono i sogni di mercato di Cristiano Giuntoli e Thiago Motta, ma ancora le due trattative non si sono sbloccate. E difficilmente lo saranno entro il weekend e la trasferta di Verona. Per lasi tratterebbe di un investimento da circa 100di euro, tanti, tantissimi per il bilancio bianconero. Difficile trovare la quadra con Fiorentina e Atalanta, che tengono il punto sulle rispettive valutazioni nonostante la volontà dei due giocatori di andarsene. E poi c’è la situazione Chiesa. Il Barcellona potrebbe produrre una offerta ma nelle ultime ore si è rifatta sotto la Roma. Nico e Teun: affari da 100Non c’è ancora accordo tra Fiorentina entus per Nico. L’affare diventa un intrigo, sempre con l’Atalanta da incomodo.