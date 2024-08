Catania tentano di rubare auto in sosta in un centro commerciale due arresti

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 22 agosto 2024) Gli agenti della squadra Volanti della Questura hanno arrestato due pluripregiudicati catanesi di 65 e 47 anni sorpresi mentre si aggiravano, in modo sospetto, nel parcheggio di un nototra ledei clienti. I poliziotti hanno notato il 65enne in posizioni sospette vicino ad una vettura che, come è stato accertato, aveva la serratura dello sportello lato guida forzata. Alla vista degli agenti, ha tentato maldestramente di disfarsi di un OBD, lo strumento utilizzato dagli scassinatori per bypassare le centraline elettroniche delleper poi rubarle. Ai poliziotti, però, non è sfuggito il gesto dell’uomo e, infatti, hanno recuperato e sequestrato l’OBD, per poi risalire alla proprietaria dell’danneggiata che ha formalizzato la denuncia.