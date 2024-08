Calciomercato Milan Federico Chiesa a un passo dal Barcellona | cambia il futuro di Rafael Leao

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di giovedì 22 agosto 2024), ilaccelera perche ora è davvero vicino: pericolo scongiurato per Rafael Leaoè molto vicino al trasferimento dalla Juventus ale questo tocca da vicino anche ile soprattutto il futuro di un giocatore fondamentale per il Diavolo: parliamo del numero dieci Rafael Leao. Sì, perché negli scorsi giorni si era parlato del forte interesse del club spagnolo per il talento portoghese. Poi, però, i Blaugrana hanno deciso di puntare tutto sull’esterno italiano, accantonando la pista Rafa. Fonseca – fin dal suo primo giorno da allenatore del Diavolo – ha fatto sentire Leao importante e questo ha inciso molto sulla volontà del portoghese di restare ao, visto che c’era anche l’idea Arabia Saudita.