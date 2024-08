Sinner la replica è servita | la foto è un jolly

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Janniknella bufera, ma lo scatto sui social network sembra fugare ogni dubbio: laè piccatissima. Jannikè stato molto diplomatico, quando ha parlato di “periodo difficile e sfortunato”. Immaginiamo infatti che abbia trascorso dei giorni veramente orribili, a partire dal momento in cui ha scoperto che il Tribunale Indipendente stava indagando su di lui per un presunto caso di doping. Ha rischiato grosso, il numero 1 del mondo, ma per fortuna è riuscito a dimostrare che le tracce di Clostebol rinvenute nelle sue urine derivavano da una contaminazione involontaria. Jannikscagionato da ogni accusa, ma la polemica è inarrestabile (LaPresse) – Ilveggente.itNon voleva assumerla, l’azzurro, benché molti suoi colleghi continuino ad alludere a questa eventualità nei vari post e tweet pubblicati dopo che i media hanno diffuso la notizia.