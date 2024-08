Nuovo Piano Stroke Umberto I di Nocera hub di II livello

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“della Regione Campania: l’I didiventa hub di II.Riconoscimento per il programma teledella ASL Salerno aprovinciale”. Così in una nota che sottolinea come “con l’approvazione di poche settimane fa, da parte della Regione Campania, delregionale per la rete dell’emergenza cerebro-vascolare (rete ictus) è stata ridefinita e rafforzata la rete regionale dello”. Per la ASL Salerno – diretta dal direttore generale Gennaro Sosto – “sono state riconosciute importanti novità, che hanno tenuto conto dell’attività delle Strutture ospedaliere operanti sul territorio e realmente attive e delle nuove tecnologie utilizzate per il trattamento e la cura della patologia vascolare acuta cerebrale”.