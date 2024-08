Modena Bisoli-Longo destini incrociati

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Il destino si è divertito sin da subito a mettere di fronte due storie dal filo gialloblù. Venerdì serae Bari si incontrano in una sfida già dal valore abbastanza alto per entrambe, se non altro per quel riscatto obbligatorio per entrambe seppur si sia appena a fine agosto. Ma, si sa, questo è il calcio. Dietro alla tattica e alla pressione, Pierpaoloe Morenosi stringeranno la mano sapendo che quattro mesi fa furono i due contendenti alla panchina gialloblù poi affidata all’ex Sudtirol, deciso l’esonero di Paolo Bianco. Tuttavia, il favorito (più o meno) era proprio, contattato in quel fine settimana di aprile a poche ore dal tris incassato dal Catanzaro al Braglia.