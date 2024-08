Il maestro dei sogni

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 21 agosto 2024) I gialli sono come la democrazia: una cosa difficile, spesso sottovalutata, che non può permettersi di prescindere dal consenso. Un buon libro giallo, infatti, deve funzionare e deve piacere e, soprattutto, deve resistere alla cattiva fama cucita addosso alla letteratura di genere. Anzi, si potrebbe dire che il giallo è la quintessenza della democrazia. Una società democratica è una società in cui si possono scrivere gialli. Per questo dovremmo essere felici quando nascono bravi giallisti in Italia. Marco De Franchi è uno di questi. Il suo primo libro, La condanna dei viventi (Longanesi 2022), definito da Gian Paolo Serino “un cazzo di capolavoro. Uno di quei libri che ti sequestrano senza rapinarti”, inizia con una scena scura, tra le più nere degli ultimi anni: “Il bambino correva lungo il margine della strada, come un animale in fuga nella notte.